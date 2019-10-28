28.10.2019 | 15:27

Правоохранительные органы Турции решили включить в список обвиняемых по делу утонувшей 12-летней россиянки Алисы ее мать Наталью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению турецкой стороны, Наталья не уследила за девочкой, когда та купалась в бассейне.

Как отметил отец погибшей Андрис Лейкуцис, часть записи с камеры видеонаблюдения пропала. «Видно, как Алиса ходит по краю бассейна, а потом изображение пропадает», — рассказал он.

Лейкуцис пояснил, что в сентябре их с Натальей признали потерпевшими и дальнейшее расследование дела прекратилось. По его словам, с тех пор никто даже не назначил судебно-медицинскую экспертизу.

9 октября адвокаты зарегистрировали через горячую линию обращение о записи на прием к председателю Следственного комитета России, и теперь родители погибшей девочки надеются попасть на прием.

Происшествие в отеле Бодрума случилось 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.

Пострадавшую решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии в больнице. 28 августа девочка умерла.