28.10.2019 | 17:02

В поселке Шексна Вологодской области сильным порывом ветра сорвало крышу дома №4 по улице Молодежной. Об этом сообщает региональный портал NewsVo.

Инцидент произошел около половины четвертого утра 28 октября. Как рассказали изданию в региональном управлении МЧС, площадь поврежденной кровли составила 480 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате разрушения нет, доступ к подъездам дома открыт.

Местные жители отреагировали на происшествие, опубликовав фотографии рухнувшей крыши в городской группе в соцсетях. «Вот так летом сделан ремонт крыши по улице Молодежная, 4», — написал разместивший фотографии пользователь сети. В управлении МЧС по Вологодской области порталу подтвердили факт недавнего ремонта. «Данная кровля сдана в текущем году», — отметили в региональном главке.

Представители поселковой администрации рассказали порталу, что ремонт кровли будет сделан подрядчиком за собственные средства. По заверениям городских властей, находиться в здании безопасно.

Ранее в октябре квартира в одном из пострадавших от наводнения домов города Нижнеудинск Иркутской области провалилась в подвал. Незадолго до этого специальная комиссия признала дом пригодным для проживания.