28.10.2019 | 12:04

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной с связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».

Так, по его словам, с 2 по 4 ноября россиян ожидают три выходных подряд. Шкловец отметил, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня перед праздником не будет, поскольку он не предшествует непосредственно 4 ноября.

В мае в Минтруде представили график праздничных дней в 2020 году. Россиян предупредили о продолжительных майских праздниках (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая), а также о нерабочих днях с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.