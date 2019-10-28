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В стране и мире | Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

28.10.2019|12:12
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на видеообращение Шубина.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно», — констатировал гендиректор, добавив, что в связи с этим не может гарантировать полную работоспособность телецентра. «Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — отметил он.

Шубин также заявил, что из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство. Как сообщает собеседник «Ведомостей» в телецентре, работников уже начали сокращать: в конце августа — начале сентября были уволены около 200 человек.

По словам гендиректора телецентра, такая ситуация вызвана тем, что Первый канал и его подрядчики оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов. «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», — сказал он. В пресс-службе Первого канала заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

В последние годы Первый канал регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, отмечает газета. В 2019 году общий размер государственных субсидий каналу составил 3,8 миллиарда рублей.

Ранее компания PwC провела исследование и пришла к выводу, что в ближайшие семь лет Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.10.2019 12:30|

УРА! Санкции нам на пользу))

Гость|28.10.2019 12:38|

Пока работает "останскинская игла" - этот режим будет жить.

Гость|28.10.2019 13:04|

penzainform.ru писал(a):

В последние годы Первый канал регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, отмечает газета. В 2019 году общий размер государственных субсидий каналу составил 3,8 миллиарда рублей.
Гнездо и кормушка для лиц 33 национальности.

Гость|28.10.2019 13:05|

Хорошая новость. Побольше б таких новостей.

Гость|28.10.2019 13:05|

А там и смотреть то нечего,весь день "Время покажет",а на втором "60 минут"и подобное

Гость|28.10.2019 13:07|

Не может такого быть

Гость|28.10.2019 13:08|

Лебединое озеро включите на круглые сутки.

Гость|28.10.2019 13:09|

Пофиг! Давно не смотрю...

Гость|28.10.2019 13:25|

Опять деньги украли?

Гость|28.10.2019 13:26|

Кто отключит зомбоящщик? Не смешите, просто денег надо качнуть под тему. В России с экономикой растущей, с профицитным бюджетом на рупор Кремля денег не жалко.

Сами то верите в эту новость?

Гость|28.10.2019 13:28|

Аркашка Ротенберг под себя подгребает остатки, потому и разваливает

Гость|28.10.2019 13:39|

Молодое поколение вообще не видит телевизор как источник информации. Это радует.

Гость|28.10.2019 13:45|

Этих пропагандонов уже даже отъявленные пенсионеры не смотрят.

Настопупело всё это враньё в красивой упаковке.

Гость|28.10.2019 13:48|

Телевизор работает,как фон от одиночества.

Имя: Гость
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