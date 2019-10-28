28.10.2019 | 15:24

Проект строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород будет целесообразным, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил Орешкин. По его словам, проект принесет положительный эффект для экономики. В частности, удастся разгрузить псковское направление доставки грузов из Москвы в Санкт-Петербург.

При этом источники финансирования проекта министр не назвал. Ранее ВСМ была оценена в 2,3 триллиона рублей. Оператор проекта — РЖД — попросил на реализацию 600 миллиардов рублей из бюджета.

Планируется, что сообщение по магистрали будет запущено к 2026 году: к 2024-му на участке Москва — Нижний Новгород, еще через два года — целиком.