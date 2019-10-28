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В стране и мире | Новый российский мегапроект одобрили

28.10.2019|15:24
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Проект строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород будет целесообразным, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил Орешкин. По его словам, проект принесет положительный эффект для экономики. В частности, удастся разгрузить псковское направление доставки грузов из Москвы в Санкт-Петербург.

При этом источники финансирования проекта министр не назвал. Ранее ВСМ была оценена в 2,3 триллиона рублей. Оператор проекта — РЖД — попросил на реализацию 600 миллиардов рублей из бюджета.

Планируется, что сообщение по магистрали будет запущено к 2026 году: к 2024-му на участке Москва — Нижний Новгород, еще через два года — целиком.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.10.2019 15:51|

Ну и зачем,а с бедностью когда бороться начнут или это не входит в их планы ???

Гость|28.10.2019 16:32|

Не входит. Не умеют да и не нужно им. У них все хорошо.

Гость|28.10.2019 16:42|

Гость писал(a):

Ну и зачем,а с бедностью когда бороться начнут или это не входит в их планы ???
А зачем с ней бороться? Пусть, и так нормально.

Гость|28.10.2019 16:56|

Пишет не мальчик, но государственный муж ....зачем с ней бороться, пусть, и так нормально.

Имя: Гость
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