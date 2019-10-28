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В стране и мире | На поминках по жертвам стрельбы открыли стрельбу

28.10.2019|15:12
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Стрельбу открыли по людям, собравшимся на акцию в память о погибших при стрельбе в американском штате Техас. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел около 20:00 в воскресенье, 27 октября (04:00 28 октября по московскому времени) в городе Даллас. Как сообщили в местной полиции, во время скорбного бдения со свечами произошла некая потасовка, что и привело к стрельбе. В результате жертв и пострадавших нет, однако оказались повреждены несколько автомобилей.

26 октября в техасском городе Гринвилл неизвестный открыл огонь на балу выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). В результате два человека погибли, 14 получили ранения.

На балу присутствовали сотни людей, мероприятие проходило в одном из ночных клубов и не было согласовано с администрацией вуза. Неизвестный преступник пока находится на свободе: его четкого описания от очевидцев получить не удалось.

Источник — lenta.ru
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