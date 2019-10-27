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В стране и мире | В российском селе при пожаре погибли трое детей

27.10.2019|12:56
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В селе Сановка Шиловского района Рязанской области обнаружили тела трех детей, погибших при пожаре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, пожар произошел ночью в воскресенье, 27 октября. Погибли две девочки 2015 и 2019 годов рождения, а также их брат 2018 года рождения. СКР возбудил дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщили в местной прокуратуре, родители погибших детей и их знакомая с двумя детьми успели спастись. Ведомство начало проверку.

Ранее при пожаре в Ростове Великом Ярославской области погибли семь человек, в том числе пять детей. Пожар произошел в квартире на втором этаже барачного дома. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Источник — lenta.ru
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