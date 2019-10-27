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В стране и мире | Россиянину в темноте продали кишащую тараканами квартиру

27.10.2019|16:04
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В Сызрани Самарской области мужчина приобрел кишащую тараканами квартиру, поскольку перед покупкой осматривал помещение только вечером и не заметил насекомых в темноте. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Покупатель, которого зовут Кирилл, хотел переехать в многоэтажку на улице Жуковского со своей семьей. Продавец действовал через агентство недвижимости, агент устраивал осмотры квартиры исключительно по вечерам. Кирилл рассказал изданию, что в помещении не было нормального освещения, поэтому насекомых он не видел.

Только после заключения сделки мужчина обнаружил в новом доме множество тараканов. «Гнезда у них везде: на кухне, в туалете... думал, что такого давно уже нет! Оказывается, есть», — пожаловался Кирилл.

Он планирует предать ситуацию огласке, поскольку его семье с маленькими детьми пора въезжать в квартиру, а локальная дезинсекция не помогла, для выведения насекомых нужно обрабатывать весь дом. Соседи пока не дали согласия на общедомовую обработку.

Ранее в октябре от нашествия тараканов пострадали и в подмосковных Химках. Насекомые буквально захватили одну из многоэтажек города. Жильцам пришлось смахивать тараканов с входных дверей перед тем, как их открыть.

Источник — lenta.ru
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