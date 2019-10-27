27.10.2019 | 09:33

Власти запретили ловить рыбу в озере Андреевском в Тобольском районе Тюменской области после ряда случаев отравлений у местных жителей, начавшихся после гибели собак. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает издание Znak.com.

Установлено, что в обитающей в водоеме рыбе накапливаются токсичные продукты. Местные ловили ее и употребляли в пищу, после чего у них начинались приступы боли в мышцах, симптомы почечной недостаточности и другие признаки острого пищевого отравления, называемого гаффской болезнью.

Медики и сотрудники эпидемиологической службы прибыли в деревню Ачир у озера, где взяли на анализы биоматериал, пробы воды, почвы, речной и прибрежной растительности. Результаты анализов специалистов будут готовы в течение 17 дней.

Региональный Роспотребнадзор обозначил, что продающим рыбу торговцам необходимо иметь на нее ветеринарные свидетельства.

25 октября сообщалось, что собаки в деревне могли погибнуть из-за попавшего в воду ядовитого растения хвоща. Десять наиболее тяжело отравившихся местных жителей госпитализированы в областную больницу вертолетами. Незадолго до этого в деревне массово умирали собаки.