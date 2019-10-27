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В стране и мире | Россиянам пообещали подешевевший укроп

27.10.2019|16:38
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В России могут снизиться цены на иранские фрукты и овощи. Как сообщает газета «Известия», доля продукции на рынке может вырасти на треть, а стоимость — снизиться на 3-4 процента.

Изменения цен обусловлены почти двукратным уменьшением таможенных платежей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. В силу документ вступит в воскресенье, 27 октября, он рассчитан на три года. Больше всего пошлины уменьшатся на помидоры, огурцы, картофель, петрушку и укроп, подчеркнули в Минэкономразвития. Кроме того, Иран получит преференции по импорту ковров, посуды и сухофруктов.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания на 3-3,5 процента. Эксперты сообщили, что заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Кроме того, из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2019 16:51|

Укроп:)) необходим для :

От глистов.

15 г укропа семян залить молоком (250 мл) и варить минут 10. Теплый напиток выпить в 2 приема.

Для снятия похмельного синдрома.

Измельченный укроп (150 г) залить кефиром (500 мл), перемешать и настаивать часов 8. Выпить средство в несколько приемов.

Гость|27.10.2019 17:09|

Спасибо партии родной...

Гость|27.10.2019 17:17|

Куда его, больше пучка не сьешь. На мясо бы цены снизили, и то дело .

Гость|27.10.2019 17:27|

То есть помидоры, огурцы, картофель, петрушку и укроп в России выращивать не могут? Как и производить ковроы, посуду и сухофрукты. А как же хваленое импортозамещение??? Получается, всё наоборот.

Заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Почему???

Кроме того, из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов. Пальмовое масло подорожает?

Гость|27.10.2019 17:31|

А как же инфляция 3%, или она только мерещится ответственным товарищам.

Имя: Гость
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