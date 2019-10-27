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В стране и мире | Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра

27.10.2019|16:46
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Пол торгового центра в казахстанском Усть-Каменогорске оказался выложен фрагментами могильных плит. Об этом сообщает издание Tengri News.

На опубликованной видеозаписи в мозаике пола видны фрагменты надгробий с портретами. Выполнявшая работы мастерская заявила, что использованные памятники были выкуплены, так как их не собирались устанавливать на места захоронений.

Администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.

Источник — lenta.ru
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