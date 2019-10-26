26.10.2019 | 10:03

В одном из кафе города Улан-Удэ произошел хлопок газа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Бурятия.

По информации агентства ТАСС, пострадали 12 человек. Двое из них, в том числе подросток, попали в реанимацию, один в состоянии комы. Пять человек от госпитализации отказались.

В момент взрыва в кафе находились только работники заведения. После хлопка оказались разрушены внутренние перегородки и остекление, также начался пожар на площади в два квадратных метра.

Расследованием занялся региональный Следственный комитет. По предварительным данным, утром работники кафе начали готовить пищу к открытию заведения, и почувствовали запах газа. Они попытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона, не вызывая службу газа, но не справились с этим. При достижении достаточной концентрации газа в воздухе прогремел взрыв.

24 октября в двухэтажном жилом доме в поселке Полазна Пермского края произошел хлопок газа. Тогда пострадали два человека, из подъезда были эвакуированы 15 взрослых и 9 детей.