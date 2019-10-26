26.10.2019 | 13:19

Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала запуск трамвая по закатанным в асфальт рельсам. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам. Когда он застрял, его вытащили.

При этом она пояснила, что улица, на которой проходил тест, ремонтируется уже давно, часть работ была выполнена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а на другом участке они были приостановлены после археологических находок.

При этом местные СМИ сообщали, что трамвайные рельсы просто закатали в асфальт во время ремонта улицы перед приездом в город патриарха Кирилла.

15 октября депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую площадку для сушки белья во дворе их дома по улице Кутузова. В пресс-службе гордумы отметили, что горожане «адресовали благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество [с депутатом]».