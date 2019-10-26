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В стране и мире | Трамвай в российском городе запустили по заасфальтированным рельсам

26.10.2019|13:19
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Администрация Ростова-на-Дону прокомментировала запуск трамвая по закатанным в асфальт рельсам. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Представитель мэрии сообщила, что проводились тестовые испытания полотна и трамвай без пассажиров на автономном ходу направляли «туда и обратно» по рельсам. Когда он застрял, его вытащили.

При этом она пояснила, что улица, на которой проходил тест, ремонтируется уже давно, часть работ была выполнена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а на другом участке они были приостановлены после археологических находок.

При этом местные СМИ сообщали, что трамвайные рельсы просто закатали в асфальт во время ремонта улицы перед приездом в город патриарха Кирилла.

15 октября депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую площадку для сушки белья во дворе их дома по улице Кутузова. В пресс-службе гордумы отметили, что горожане «адресовали благодарности и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество [с депутатом]».

Источник — lenta.ru
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Гость|26.10.2019 13:58|

penzainform.ru писал(a):

СМИ сообщали, что трамвайные рельсы просто закатали в асфальт во время ремонта улицы перед приездом в город патриарха Кирилла.
Гундяев причина?

Гость|26.10.2019 14:12|

Гость писал(a):

Гундяев причина?
Гундяев,гастарбайтеры из Армении асфальтировавшие данный участок и полное отсутствие контроля со стороны местных чиновников.Бардак.Ещё и новый трамвай повредили.

Гость|26.10.2019 14:23|

Гость писал(a):

Гундяев причина?
ему при жизни надо памятник ставить

Гость|26.10.2019 14:32|

Дурачкам невдомёк, вот и комментируют. Трамвайные рельсы и полагается закатывать в асфальт, потом прогоняют вагон и он прорезает где надо канавки.

Гость|26.10.2019 14:35|

Гость писал(a):

Дурачкам невдомёк, вот и комментируют. Трамвайные рельсы и полагается закатывать в асфальт, потом прогоняют вагон и он прорезает где надо канавки.
Совсем кретин?

Гость|26.10.2019 14:37|

страна дураков!

Гость|26.10.2019 14:39|

Гость писал(a):

страна дураков!
Это где ты родился?

....Как сообщила начальник смены трамвайного депо, после соответствующей заявки пути всегда прокатывает специальный вагон, прежде чем по рельсам пойдет трамвай с пассажирами.

Гость|26.10.2019 14:45|

Я родился среди таких дурачков как ты...

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