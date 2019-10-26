26.10.2019 | 10:39

В автобусе, попавшем на Алтае в крупное ДТП с восемью погибшими, находилась группа «Сударушки», которая ехала на выступление. Об этом сообщает ТАСС.

По данным регионального СК, во втором автомобиле — Nissan — находилась семья из четырех человек. Трое взрослых и ребенок 2011 года рождения погибли. В автобусе погибли четыре пожилые женщины, еще двое — мужчина и женщина — находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, шесть человек скончались на месте аварии, один — в карете скорой помощи, еще один — по прибытии в больницу. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов.