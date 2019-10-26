Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 окт 2019|11:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

В стране и мире | Попавший в смертельное ДТП автобус вез пожилых россиян на конкурс

26.10.2019|10:39
Печать

В автобусе, попавшем на Алтае в крупное ДТП с восемью погибшими, находилась группа «Сударушки», которая ехала на выступление. Об этом сообщает ТАСС.

По данным регионального СК, во втором автомобиле — Nissan — находилась семья из четырех человек. Трое взрослых и ребенок 2011 года рождения погибли. В автобусе погибли четыре пожилые женщины, еще двое — мужчина и женщина — находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, шесть человек скончались на месте аварии, один — в карете скорой помощи, еще один — по прибытии в больницу. Инцидент произошел на 74-м километре федеральной трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) на границе Топчихинского и Калманского районов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!