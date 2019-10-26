26.10.2019 | 11:39

Новые поезда с плацкартными вагонами, оборудованными душем, выйдут на маршруты в конце ноября. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петра Иванова.

Новые вагоны, разработанные компанией «Трансмашхолдинг», сначала будут использовать на маршруте Москва — Белгород. Также Петров назвал направления, на которых вместо одноэтажных вагонов будут использоваться двухэтажные. С 3 декабря такие поезда начнут ходить из Москвы в Петрозаводск, с 8 декабря — из Пензы в Москву, а с 25 декабря — из Москвы в Брянск.

ФПК потратит в 2020 году на закупку новых вагонов 36,6 миллиарда рублей.

Еще одним нововведением, по словам Иванова, станет снятие с проводников обязанности по обслуживанию вагонов. Это позволит им сосредоточиться на сервисе для пассажиров.

Ранее в октябре были опубликованы первые фотографии плацкартных вагонов с душем, разработанных компанией «Трансмашхолдинг». Новый вагон был выставлен на выставочной площадке форума Россия-Африка в Сочи.