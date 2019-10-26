26.10.2019 | 12:14

К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.

В качестве одного из примеров приведен выпуск программы, снятый в 1992 году, где в качестве главного приза был автомобиль Volvo. Участнику оставалось ответить на последний вопрос, чтобы получить выигрыш. Когда он получил минуту на размышление, один из зрителей выкрикнул ответ. Подсказка из зала привела в ярость ведущего шоу Леонида Якубовича, и он потребовал удалить нарушителя из студии. В результате финалисту был предложен новый вопрос, ответа на который он не знал.

В другом выпуске один из участников игры обвинил ведущего в мошенничестве. Мужчина выбрал приз вместо двух тысяч долларов, однако в ящике оказалось огромное яйцо. «Знаете что? Весь Интернет пестрит о том, что вы все тут жулики. Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!» — возмутился игрок. В ответ Якубович разбил яйцо, внутри которого оказался чек на десять тысяч долларов.

В феврале прошлого года Якубович в программе «Лихие 90-е», выходящей на Первом канале, вспомнил несколько курьезных случаев на телеигре. «У меня был канонический случай, просто невообразимый. Тень гения коснулась, в общем, этой не очень толковой программы. "Мастер и Маргарита", — говорю я и [читаю отрывок]. Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю: "Вы знаете, кто такой Булгаков?" — "Нет". "Ну вы читали?" Они снова: "Нет". О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно», — рассказал телеведущий, засмеявшись.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы «Колесо Фортуны», одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача вышла на Первой программе Центрального телевидения 25 октября 1990 года с Владиславом Листьевым в роли ведущего. С 1 ноября 1991 года основной ведущий телешоу — Леонид Якубович.