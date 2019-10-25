25.10.2019 | 16:30

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат заявил, что не жалеет о содеянном. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в воинской части в поселке Горный Забайкальского края.

Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок

Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в ближайший госпиталь. Солдата задержали на месте происшествия, сейчас с ним работают следователи. В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.

По предварительным данным, солдат-стрелок прослужил всего четыре месяца. Он открыл огонь по сослуживцам во время смены караула: сначала выстрелил в капитана, когда остальные легли на пол — начал расстреливать их. Своим жертвами солдат целился в головы, затем добивал контрольными выстрелами.

По данным источника «Ленты.ру», погибли два офицера и шесть солдат-срочников и контрактников. СМИ опубликовали первый список погибших и пострадавших в воинской части.