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В стране и мире | Устроивший бойню солдат высказался о расстреле сослуживцев 4

25.10.2019|16:30
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Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат заявил, что не жалеет о содеянном. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в воинской части в поселке Горный Забайкальского края.

Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок

Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в ближайший госпиталь. Солдата задержали на месте происшествия, сейчас с ним работают следователи. В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.

По предварительным данным, солдат-стрелок прослужил всего четыре месяца. Он открыл огонь по сослуживцам во время смены караула: сначала выстрелил в капитана, когда остальные легли на пол — начал расстреливать их. Своим жертвами солдат целился в головы, затем добивал контрольными выстрелами.

По данным источника «Ленты.ру», погибли два офицера и шесть солдат-срочников и контрактников. СМИ опубликовали первый список погибших и пострадавших в воинской части.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.10.2019 16:40|

Хорошо хоть сам не покончил жизнь. А пожизненное это фикция 25 лет можно отсидеть , потом отпускают. Ему только 45 лет будет , можно дальше жить как то.

Гость|25.10.2019 16:55|

Они его опустили в восьмером вот расплата

Гость|25.10.2019 17:01|

Гость писал(a):

Они его опустили в восьмером вот расплата
Петух взбунтовался?

Гость|25.10.2019 17:04|

Нервный срыв - это вы так издевательства прикрываете?

Гость|25.10.2019 17:04|

Дуракам пример. Не стоит никого доводить до предела иначе кончается плохо. Хотя дурак то и не поймет.

Гость|25.10.2019 17:16|

Интересно, а как он их в одном месте собрал?

Гость|25.10.2019 17:17|

Был репортаж в Саратове одного солдата посадили за убийство офицера на пожизненное , а после репортажа амнистировали. Этот офицер к его попке прилаживался и солдат вынужден был его застрелить.

Дмитрий Н. Мотовилов|25.10.2019 17:20|

Гость писал(a):

Интересно, а как он их в одном месте собрал?
При смене караула получает оружие и два рожка в казарме.

Гость|25.10.2019 17:27|

Зато теперь очко цело будет лет 25,если конечно не привык

Гость|25.10.2019 17:32|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

При смене караула получает оружие и два рожка в казарме.
Чего?

Имя: Гость
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