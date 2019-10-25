25.10.2019 | 14:32

В городе Артем (Приморский край) прохожие остановили мужчину, который, предположительно, попытался изнасиловать за гаражами маленькую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как пишет издание, инцидент произошел на Херсонской улице. Прохожие якобы заметили мужчину со спущенными штанами около девочки, подбежали к нему и в таком виде отбросили на землю. В тот момент мужчина демонстрировал свои половые органы ребенку младше 14 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в октябре в МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. По данным ведомства, за последние пять лет доля таких преступлений увеличилась на 42 процента. В 2018 году в России зарегистрировали более 14 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.