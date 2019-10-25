Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|25 окт 2019|16:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
  70.89  |  $  63.89

В стране и мире | Россияне схватили напавшего на ребенка в гаражах педофила

25.10.2019|14:32
Печать

В городе Артем (Приморский край) прохожие остановили мужчину, который, предположительно, попытался изнасиловать за гаражами маленькую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как пишет издание, инцидент произошел на Херсонской улице. Прохожие якобы заметили мужчину со спущенными штанами около девочки, подбежали к нему и в таком виде отбросили на землю. В тот момент мужчина демонстрировал свои половые органы ребенку младше 14 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в октябре в МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. По данным ведомства, за последние пять лет доля таких преступлений увеличилась на 42 процента. В 2018 году в России зарегистрировали более 14 тысяч преступлений против половой неприкосновенности детей, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.10.2019 14:49|

Никакого скачка педофилов нет. Есть только скачок палочной системы, которая требует их ловить в большем количестве. Можно, например, закрыть по такому подлогу политически неугодных и одновременно несговорчивых граждан. А что, "сладкая жизнь" на зоне обеспечена, так что это дополнительный козырь в рукаве товарища майора

Гость|25.10.2019 14:51|

почему педофилов отпускают? дайте им пожизненное

Гость|25.10.2019 15:33|

Если мужчина только демонстрировал девочке свои органы , то это не педофил , а всего лишь эксбиционист. Эти люди не опасны, как признала современная медицина. тут нужно разбираться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!