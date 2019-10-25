25.10.2019 | 14:31

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 25 октября.

Речь идет о превышении допустимой скорости на 10–20 километров в час. По данным издания, доклад должен быть представлен до 2 декабря. К этому же сроку МВД должно представить предложения о сокращении роста смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, а Минздрав и Минтранс — варианты скорейшей госпитализации людей, пострадавших на границах нескольких регионов.

Поручения даны в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Штрафы за небольшое превышение скорости не применяются с 2013 года. В Минтрансе и ГИБДД поддерживают возвращение наказания.

В декабре прошлого года вице-премьер Максим Акимов заявил, что ужесточение ответственности положительно скажется на уровне безопасности на дорогах. По его словам, зазор в 20 км/ч появился из-за того, что раньше не было технической возможности отследить точную скорость движения транспортного средства.