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В стране и мире | В России врач выписывала ненужное пациентам лекарство за взятки от фармкомпании

24.10.2019|15:46
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В Санкт-Петербурге врач-гематолог без осмотра выписывала пациентам строго рецептурный препарат за взятку от фармкомпании. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, врач консультативно-поликлинического отделения российского института гематологии и трансфузиологии Ирина Зотова имела договоренность с сотрудником фармкомпанией «Рош-Москва», следуя которой она выписывала пациентам рецепты на лекарство «Мабтера» без их осмотра и даже присутствия на приеме. За это она получила взятки на общую сумму более 180 тысяч рублей. Деньги она получала с расчетного счета ЗАО «Рош-Москва», сообщила Лебедева.

Отмечается, что препарат входит в Перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией и других болезней. Стоимость препарата в интернет-магазинах составляет от 28 до 75 тысяч рублей.

Зотову признали виновной по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком в три года.

Ранее Росздравнадзор обнаружил массовые нарушения, связанные с выдачей льготных лекарственных препаратов. В девяти регионах жители не могли вовремя получить положенные препараты, поскольку лекарства были закуплены с опозданием. В Адыгее, Чечне, а также в Орловской, Самарской и Ярославской областях пациентам не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. Также в нескольких регионах местные органы здравоохранения не контролировали должным образом использование закупленных лекарств и потребность населения в медикаментах.

Источник — lenta.ru
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