24.10.2019 | 11:04

Для того чтобы возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам, в следующем году потребуется 368 миллиардов рублей, но их нет. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, пишет в среду, 23 октября, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — пояснил глава организации в ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме.

После этого депутат от КПРФ Валентин Шурчанов заметил, что пенсионные фонды страны перегружены в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года массово увольняются для индексации пенсии, а затем вновь возвращаются на работу. В ответ на это Дроздов заявил, что ПФР не фиксирует значительного роста количества таких явлений — по его данным, как правило, из года в год так поступают более полумиллиона граждан.

Согласно данным ПФР на январь текущего года, в стране числится 43,9 миллиона пенсионеров, из них работающих — порядка 9,7 миллиона.

14 октября Счетная палата сообщила, что отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента России Владимира Путина. Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

В 2016 году в России был наложен мораторий на индексацию социального пособия работающих пенсионеров. В такой ситуации индексация де-юре производится, но де-факто сумма пенсии не меняется, и перерасчет будет произведен при увольнении работающего пенсионера. В бюджете ПФР на 2020-2022 годы возвращение индексации для такой категории граждан не предусмотрено.