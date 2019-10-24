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В стране и мире | В России признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим

24.10.2019|11:04
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Для того чтобы возобновить индексацию выплат работающим пенсионерам, в следующем году потребуется 368 миллиардов рублей, но их нет. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, пишет в среду, 23 октября, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — пояснил глава организации в ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме.

После этого депутат от КПРФ Валентин Шурчанов заметил, что пенсионные фонды страны перегружены в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года массово увольняются для индексации пенсии, а затем вновь возвращаются на работу. В ответ на это Дроздов заявил, что ПФР не фиксирует значительного роста количества таких явлений — по его данным, как правило, из года в год так поступают более полумиллиона граждан.

Согласно данным ПФР на январь текущего года, в стране числится 43,9 миллиона пенсионеров, из них работающих — порядка 9,7 миллиона.

14 октября Счетная палата сообщила, что отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента России Владимира Путина. Ведомство обратило внимание, что с 2019 года правительство исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

В 2016 году в России был наложен мораторий на индексацию социального пособия работающих пенсионеров. В такой ситуации индексация де-юре производится, но де-факто сумма пенсии не меняется, и перерасчет будет произведен при увольнении работающего пенсионера. В бюджете ПФР на 2020-2022 годы возвращение индексации для такой категории граждан не предусмотрено.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2019 11:13|

Зато мы африканцам простили долг около 20 млрд. долларов...

Дмитрий Н. Мотовилов|24.10.2019 11:14|

Де Юре пошёл к Де Феде...

Гость|24.10.2019 11:15|

Как же нет? Кужа же они делись? Второй год подряд бюджет рассчитан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за барель, а фактически ниже 60 не опускается. Сверхдоходы идут в бюджет в фонд благосостояния. Или уже все разворовали?

Гость|24.10.2019 11:19|

просто смех игил победили а на своих денег нет

Гость|24.10.2019 11:19|

Медведев трубит бюджет профицитный денег девать некуда! Опять обман

Гость|24.10.2019 11:21|

Сократите чиновников из Пенсионного фонда вместе с самим фондом и их дворцами. Сразу деньги появятся и на повышение пенсий, и на понижение пенсионного возраста.

Гость|24.10.2019 11:22|

Ну вот, первые ласточки, наобещал, возраст поднял, год в носу проковырялся, где деньги, Зин?

Гость|24.10.2019 11:24|

В России пенсии не дотягивают и до 200 долларов, а в Европе начинаются от 1000 евро. Причем нефть и газ у нас, но денег почему-то нет. Потому-что в стране очень много чиновников, которых надо кормить и поить, и которые умудряются все при этом из казны своровать

Дмитрий Н. Мотовилов|24.10.2019 11:27|

Гость писал(a):

В России пенсии не дотягивают и до 200 долларов, а в Европе начинаются от 1000 евро. Причем нефть и газ у нас, но денег почему-то нет. Потому-что в стране очень много чиновников, которых надо кормить и поить, и которые умудряются все при этом из казны своровать
Брехня. Пенсия измеряется в потребительских ценах. В России они в 10 раз ниже, чем по биржевой мерке.

Так что в европе пенсия начинается со 100 евро...

Гость|24.10.2019 11:32|

Мотовилов, опять ты со своей мерой измерений. Почему тогда в Европе пенсы в шоколаде, по курортам шастают, у нас на лавочке у дома доживают ..безвылазно.

Гость|24.10.2019 11:38|

они просто не знают про мотю...

Дмитрий Н. Мотовилов|24.10.2019 11:40|

Гость писал(a):

Мотовилов, опять ты со своей мерой измерений. Почему тогда в Европе пенсы в шоколаде, по курортам шастают, у нас на лавочке у дома доживают ..безвылазно.
Это брехня. Просто они там привыкли жить свободно и тратить. А здесь на похороны на случай революции откладывают. Знакомая пенсионерка на свои сбережения раз в год по Европам ездит. Просто питается манной кашей.

Гость|24.10.2019 11:47|

Ну, да! Наши пенсионеры в Приморье сдают квартиры, а сами живут в Китае. Там дешевле...

Гость|24.10.2019 11:50|

Что же Мотя, питаясь килькой с горохом, дальше Арбеково не ездит?

Дмитрий Н. Мотовилов|24.10.2019 11:50|

Гость писал(a):

Ну, да! Наши пенсионеры в Приморье сдают квартиры, а сами живут в Китае. Там дешевле...
Но пища неприемлемая. Жареные тараканы и сдохшие свиньи... А то и человечинка...

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