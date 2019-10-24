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В стране и мире | В России предложили запретить СМИ писать о подростковых преступлениях

24.10.2019|10:53
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Начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры России Марина Зайцева предложила запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних. Заявление сотрудницы в ходе круглого стола в Совете Федерации приводит ТАСС.

В ходе заседания Зайцева отметила, что такое решение позволит не провоцировать подростковые преступления. «Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — подчеркнула сотрудница.

Также Зайцева рассказала о проверках ведомства в Забайкальском крае и других регионах России в связи с информацией о распространении таких субкультур, как АУЕ, среди подростков. Она рассказала, что были заблокированы 7 тысяч сайтов, призывавших подростков войти в «деструктивные движения», и добавила, что информация с таких ресурсов негативно влияет на молодежь.

В сентябре в Госдуме объяснили появление банд АУЕ. Депутаты рассказали, что родители много работают и не занимаются детьми. По их мнению, подростки предоставлены сами себе, чего не было в советский период.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2019 11:15|

как-же гластность при ельцине была

Гость|24.10.2019 11:21|

и при гопбачёве была

Гость|24.10.2019 11:21|

Че, рамсы попутал?

Гость|24.10.2019 11:47|

о как!

запретим писать - и сразу не будет преступлений!

нет упоминаний, значит нет преступлений! проблема решена!

Гость|24.10.2019 11:51|

Гость писал(a):

о как!

запретим писать - и сразу не будет преступлений!

формируют молодёжные банды, цыганские уже давно есть. типа - романтик - генералы песчаных карьеров. публика, ты сама виновата и создала этих зверёнышей. и нам сразу будет легче, что нас грабят-избивают-насилуют и убивают - 18-....

Гость|24.10.2019 11:52|

Гость писал(a):

о как!

запретим писать - и сразу не будет преступлений!

нет упоминаний, значит нет преступлений! проблема решена!

Вот аналогично, тупые водители поступают, совершая обгон на не просматриваемом повороте - раз они не видят встречки, то их примитивный мозг считает, что её там не может быть.

Гость|24.10.2019 12:02|

| В России предложили запретить СМИ писать о подростковых преступлениях

От того, что об этом не будут писать проблема сама по себе, к сожалению, не решится!

Имя: Гость
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