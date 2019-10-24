| В России предложили запретить СМИ писать о подростковых преступлениях

24.10.2019 | 10:53

Начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры России Марина Зайцева предложила запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних. Заявление сотрудницы в ходе круглого стола в Совете Федерации приводит ТАСС.

В ходе заседания Зайцева отметила, что такое решение позволит не провоцировать подростковые преступления. «Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — подчеркнула сотрудница.

Также Зайцева рассказала о проверках ведомства в Забайкальском крае и других регионах России в связи с информацией о распространении таких субкультур, как АУЕ, среди подростков. Она рассказала, что были заблокированы 7 тысяч сайтов, призывавших подростков войти в «деструктивные движения», и добавила, что информация с таких ресурсов негативно влияет на молодежь.

В сентябре в Госдуме объяснили появление банд АУЕ. Депутаты рассказали, что родители много работают и не занимаются детьми. По их мнению, подростки предоставлены сами себе, чего не было в советский период.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.