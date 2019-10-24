24.10.2019 | 15:45

Интернет в России не будет развиваться по китайскому пути, иначе рынок рискует потерять 150 миллионов пользователей, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. Чиновник также сомневается в экономической целесообразности изоляции Рунета, передает ТАСС.

«Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России», — отметил он. По словам чиновника, «технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие».

Он заметил, что китайский опыт также показал способность успешно обойти блокировки. Волин подчеркнул, что китайская интернет-модель не подходит России и потому, что в КНР внутренний рынок «в разы больше, чем у нас, почти в десять раз».

Замминистра посчитал, что количество потенциальных пользователей Рунета — 300 миллионов русскоязычных пользователей. При этом «уход в самоизоляцию» означает уменьшение этой аудитории вдвое, заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету. Они будут проводиться не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана, согласованного с другими ведомствами.

С 1 ноября 2019 года в России вступит в силу закон о надежной работе Рунета. Он подразумевает создание дублирующей инфраструктуры интернета, призванной защитить страну в случае угроз извне. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

Из бюджета на реализацию закона выделят 30 миллиардов рублей. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.