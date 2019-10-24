24.10.2019 | 13:18

Жительницу города Снежинска в Челябинской области оштрафовали на три тысячи рублей за курение на балконе многоквартирного дома, сообщает 74.ru.

Иск в отношении женщины подал ее сосед, проживающий этажом ниже: он заявил, что из-за пагубной привычки россиянки и ее супруга не может проветривать свою квартиру. «В результате курения истец и члены его семьи вынуждены держать окна закрытыми, испытывая дискомфорт как от табачного дыма, так и от невозможности проветривания квартиры, — рассказали порталу в Снежинском городском суде. — Истец обратился в суд с иском, в котором просил запретить соседям осуществлять курение табака в лоджии квартиры и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей».

Мужчина представил в суде сделанные им видеозаписи, доказывающие факт курения на балконе сверху. В то же время ответчик в суде отрицала, что употребляет табак: она заявила, что не курит на протяжении трех месяцев, а на балконе дымят иные лица — ее супруг, другие родственники и люди, приходящие в гости.

Но суд встал на сторону истца: он частично удовлетворил требования соседа курильщицы. Женщина должна будет компенсировать мужчине моральный вред, при этом сумма взыскания снижена до 3 тысяч рублей. В суде также отметили, что в законе нет норм, запрещающих курение на балконе, поэтому нельзя обязать россиянку в дальнейшем не дымить в окна соседу.

В России с 1 октября текущего года вступил в силу закон, ужесточающий правила противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах. Изначально считалось, что под запрет в том числе попало курение на балконах. Впоследствии в МЧС заявили, что курение не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. Запрет курения на балконах активно обсуждался в социальных сетях. Его раскритиковал, в частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.