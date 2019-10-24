Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|24 окт 2019|14:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.07

В стране и мире | Россиянин засудил соседку за курение на балконе

24.10.2019|13:18
Печать

Жительницу города Снежинска в Челябинской области оштрафовали на три тысячи рублей за курение на балконе многоквартирного дома, сообщает 74.ru.

Иск в отношении женщины подал ее сосед, проживающий этажом ниже: он заявил, что из-за пагубной привычки россиянки и ее супруга не может проветривать свою квартиру. «В результате курения истец и члены его семьи вынуждены держать окна закрытыми, испытывая дискомфорт как от табачного дыма, так и от невозможности проветривания квартиры, — рассказали порталу в Снежинском городском суде. — Истец обратился в суд с иском, в котором просил запретить соседям осуществлять курение табака в лоджии квартиры и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей».

Мужчина представил в суде сделанные им видеозаписи, доказывающие факт курения на балконе сверху. В то же время ответчик в суде отрицала, что употребляет табак: она заявила, что не курит на протяжении трех месяцев, а на балконе дымят иные лица — ее супруг, другие родственники и люди, приходящие в гости.

Но суд встал на сторону истца: он частично удовлетворил требования соседа курильщицы. Женщина должна будет компенсировать мужчине моральный вред, при этом сумма взыскания снижена до 3 тысяч рублей. В суде также отметили, что в законе нет норм, запрещающих курение на балконе, поэтому нельзя обязать россиянку в дальнейшем не дымить в окна соседу.

В России с 1 октября текущего года вступил в силу закон, ужесточающий правила противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах. Изначально считалось, что под запрет в том числе попало курение на балконах. Впоследствии в МЧС заявили, что курение не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности. Запрет курения на балконах активно обсуждался в социальных сетях. Его раскритиковал, в частности, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|24.10.2019 14:02|

Хреновый суд. Видимо сам судья курит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!