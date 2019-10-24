24.10.2019 | 13:27

В школе №200 в Екатеринбурге старшеклассников заставили заполнить огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм, сообщает «Московский комсомолец».

В выданных школьникам бумагах было около сотни утверждений на политические, религиозные, семейные и национальные темы, с которыми им надо было согласиться или не согласиться. Например, подростка просили указать, насколько он поддерживает следующие высказывания: «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «Я уверен, что большинство преступлений в нашем городе совершаются приезжими», «Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости», «Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать».

Родителей обязали написать согласие на обработку персональных данных ребенка, которое надо было сдавать вместе с заполненной анкетой. В противном случае семья должна была писать отказ и лично принести его классному руководителю.

Родственникам старшеклассников проведение опроса объяснили «мониторингом потенциала личностного роста». Издание утверждает, что с помощью такого анкетирования руководство учебного заведения якобы планировало определить, насколько ученики готовы «защищать Родину в случае серьезной опасности».

Директриса школы сказала изданию, что опросник поможет педагогам понять мировоззрение учащихся, их отношение к себе и окружающим, а также их трансформацию. По ее словам, тестирование школьников закончено, и сейчас «осуществляется подбор новой методики соцопроса». В городском департаменте образования добавили, что анкетирование происходило не централизованно и было инициативой конкретного учреждения.