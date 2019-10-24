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В стране и мире | Российских школьников заставили пройти тест на патриотизм

24.10.2019|13:27
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В школе №200 в Екатеринбурге старшеклассников заставили заполнить огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм, сообщает «Московский комсомолец».

В выданных школьникам бумагах было около сотни утверждений на политические, религиозные, семейные и национальные темы, с которыми им надо было согласиться или не согласиться. Например, подростка просили указать, насколько он поддерживает следующие высказывания: «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «Я уверен, что большинство преступлений в нашем городе совершаются приезжими», «Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости», «Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать».

Родителей обязали написать согласие на обработку персональных данных ребенка, которое надо было сдавать вместе с заполненной анкетой. В противном случае семья должна была писать отказ и лично принести его классному руководителю.

Родственникам старшеклассников проведение опроса объяснили «мониторингом потенциала личностного роста». Издание утверждает, что с помощью такого анкетирования руководство учебного заведения якобы планировало определить, насколько ученики готовы «защищать Родину в случае серьезной опасности».

Директриса школы сказала изданию, что опросник поможет педагогам понять мировоззрение учащихся, их отношение к себе и окружающим, а также их трансформацию. По ее словам, тестирование школьников закончено, и сейчас «осуществляется подбор новой методики соцопроса». В городском департаменте образования добавили, что анкетирование происходило не централизованно и было инициативой конкретного учреждения.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2019 13:38|

О каком патриотизме может идти речь, где все сами по себе!

Гость|24.10.2019 13:43|

Патриотизм здесь и сейчас - не мешать власти воровать.

Гость|24.10.2019 13:43|

Анкеты - эт херня, во втором лицее было дело заставляли учащихся пальчики откатывать, типа тоже психофизическое тестирования для определения направлений личностного роста.

Гость|24.10.2019 13:48|

Родителей обязали написать согласие на обработку персональных данных ребенка, которое надо было сдавать вместе с заполненной анкетой. В противном случае семья должна была писать отказ и лично принести его классному руководителю.

Жлу когда в Пензе так будет, чтобы послать на х@!

Гость|24.10.2019 14:01|

До принудительного чипирования доживём?

Гость|24.10.2019 14:03|

когда в Пензе так будет, чтобы послать на х@!

Ах, прекрасно! Прям представляю физиогномию лица, когда ему говорят: НЕТ!

Имя: Гость
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