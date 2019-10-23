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В стране и мире | Юных россиян захотели лишить шампанского

23.10.2019|11:10
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн поддержал предложение запретить продажу детского безалкогольного шампанского. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

По его мнению, газировка под видом игристого вина является своего рода рекламой алкоголя. Это может «подтолкнуть ребенка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем», — предположил врач.

В 2016 году депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко также предлагал запретить продажу детского шампанского из-за негативного влияния на детей. Тогда пользователи соцсетей предложили дополнить запрет наклейками «Убивает» и «Импотенция» по аналогии с сигаретными пачками, однако многие поддержали инициативу политика.

В 2015 году американский миллиардер Уоррен Баффет раскрыл секрет долголетия. 84-летний инвестор рассказал, что он ежедневно выпивает по пять банок газировки.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2019 12:05|

Тогда появятся шинкари, суррогат. Знаем мы эти ваши запреты, " сухие законы"- проходили!

Гость|23.10.2019 12:05|

Во-первых психиатрии как таковой не должно быть как медицинской специальности, об этом уже говорят давно, они ничего не лечат, а лишь заглушают медикаментами всю мыслительную деятельность мозга, а так же являются мощным инструментом подавления инакомыслия Слушая этих "специалистов" давайте все вырежем из фильмов, песен, сказок (пили мед-вино, по усам текло...). Очередной бред и популизм.

Гость|23.10.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

газировка под видом игристого вина является своего рода рекламой алкоголя. Это может «подтолкнуть ребенка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем»
Тогда, если следовать больной логике гражданина Брюна, все упоминания про провинцию Шампань, следует вырвать из учебников по географии и истории.

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