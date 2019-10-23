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В стране и мире | Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы

23.10.2019|16:09
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Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.

По информации издания, из Германии в Россию в период с 2019-го по 2022 год ввезут 12 тысяч тонн урановых «хвостов» — побочных продуктов для обогащения, которые остаются при производстве топлива для атомных электростанций. Контракт был заключен с немецкой «дочкой» британской компании Urenco Group.

Как уточняет Tageszeitung, сделка состоялась без огласки, но о ней стало известно после того, как депутаты Бундестага направили запрос в Федеральное министерство окружающей среды. Начало поставок позднее подтвердили в правительстве немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

Урановые отходы активно ввозились в Россию с 2000-х годов. В 2009 году под давлением экоактивистов поставки прекратились, когда стало известно, что материалы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом. По разным данным, в стране накоплено около миллиона тонн отходов. Планов по использованию такого количества отработанного материала нет.

В октябре 2009 года представитель германо-голландской компании Urenco сообщил, что его фирма отправила российскому партнеру — компании Tenex — в общей сложности 27,3 тысячи тонн обедненного урана. В России уран планировалось обогатить и затем отправить обратно в Германию для дальнейшей переработки и использования в качестве ядерного топлива на АЭС. Однако, как отметили в Urenco, лишь 10 или 20 процентов урана вернулось в ФРГ: 80-90 процентов, где-то 24,5 тысячи тонн обедненного урана, остались в России.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2019 16:22|

Вот так, без огласки, без ведома народа, нам отправили использованное ядерное топливо. И Где оно теперь? Даже немцы не знают. Одни врачи-онкологи догадываются

Имя: Гость
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