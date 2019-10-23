23.10.2019 | 16:49

Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки», — указал Путин. Он также рассказал о совместных программах с некоторыми странами — они предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Ранее глава государства сообщил, что остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие».

«Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке.

Россия регулярно списывает долги зарубежным странам. С момента независимости сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.