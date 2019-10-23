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В стране и мире | Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов

23.10.2019|16:49
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Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки», — указал Путин. Он также рассказал о совместных программах с некоторыми странами — они предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Ранее глава государства сообщил, что остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие».

«Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке.

Россия регулярно списывает долги зарубежным странам. С момента независимости сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2019 17:06|

Держитесь россияне, придумают новые поборы. Уже начали сравнивать рацион с военнопленными. Только он у нищих уже меньше, чем после разрухи в ВОВ.

Гость|23.10.2019 17:14|

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности живут 19,8 млн россиян (13,5%), следует из последних данных Росстата.

Гость|23.10.2019 17:16|

главное Сирия свободна и долги африканцам простили ,остальное не важно

Гость|23.10.2019 17:17|

Списал.А зачем?

Гость|23.10.2019 17:18|

Один депутат сравнив рацион с пайком немецких военнопленных сделал вывод:хлеб соль, чай, специи немцы получали вчетверо больше, чем современный житель России!!!!!

Гость|23.10.2019 17:31|

Гость писал(a):

По итогам первого полугодия 2019 года за чертой бедности живут 19,8 млн россиян (13,5%), следует из последних данных Росстата.
Песков им не поверил, велел предоставить доказательства.

Гость|23.10.2019 17:43|

Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке.

Мы своих Рссийских не видим богатств природных, а нам ещё Африканские приписывают.

Гость|23.10.2019 17:48|

Не понял. Долг прощает государство, а преференции получат частные лица...

Гость|23.10.2019 18:03|

Пипец!!!! А на пенсии не хватает.

Гость|23.10.2019 18:10|

У меня дежавю! Перед развалом СССР Горбач тоже все раздаривал и прощал. Помню чем это закончилось...

Гость|23.10.2019 18:20|

Доведут Россию до революции

Имя: Гость
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