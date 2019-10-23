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В стране и мире | Бедных россиян упрекнули в нежелании просить помощи

23.10.2019|14:08
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Более 15 миллионов россиян, находящихся за чертой бедности, не обращаются за поддержкой государства, потому что не знают о ней. Об этом в эфире Первого канала заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Таким образом он ответил на вопрос, почему в стране почти 20 миллионов бедных россиян, но помощи у государства к настоящему времени попросили только 4,2 миллиона человек. Силуанов подчеркнул, что в стране действуют 380 видов поддержки, и узнать о них можно в органах социального обеспечения.

Также министр не исключил, что россиян отпугивает чрезмерная бюрократизация на местах. «Сейчас уже мы где-то упростили, но где-то еще остались сложности», — признал он, пояснив, что требуются, например, справки об уровне доходов.

По данным Росстата, в первом полугодии за чертой бедности проживали 19,8 миллиона россиян или 13,5 процента населения. Это на 200 тысяч больше, чем в первом полугодии 2018 года.

При этом сами россияне считают, что бедных в стране больше. Субъективной границей бедности, как показал опрос «Левада-центра», считается доход в 12,5 тысячи рублей, что на 1,3 тысячи рублей выше, чем установленный властями во втором квартале 2019 года минимальный прожиточный минимум. О доходе ниже такого уровня сообщили 40 процентов участников исследования.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.10.2019 14:13|

ПОМОГИТЕ!!!! ЖРАТЬ НЕЧЕГО!!!

Гость|23.10.2019 14:27|

а где выдают справки что требуется помощь , что бы пожаловаться и получить помощь...а то помним как добавляли за приусадебный участок и опа ты уже не нуждающийся а практически олигарх....

Гость|23.10.2019 14:27|

penzainform.ru писал(a):

почти 20 миллионов бедных россиян, но помощи у государства к настоящему времени попросили только 4,2 миллиона человек. Силуанов подчеркнул, что в стране действуют 380 видов поддержки, и узнать о них можно в органах социального обеспечения.
Так они не цыгане, зачем им помогать.

Гость|23.10.2019 14:27|

penzainform.ru писал(a):

признал он, пояснив, что требуются, например, справки об уровне доходов
Ага и что дача у тебя и доход с нее (неучтенный) и расход.

Гость|23.10.2019 14:28|

Гость писал(a):

а где выдают справки что требуется помощь
На паперти.

Гость|23.10.2019 14:30|

Поржал. Показывали одного деда без определенного места жительства и к нему приехали соц. работники с помощью. Стали спрашивать паспорт, полис. Нет работы, нет определенного стажа, пенсии нет. Всё констатировали и тишина. А дед как лежал на остановке так и лежит, да еще и юморит, что за ним сейчас люди приедут. Так что как то двояко эта помощб от государства понимается. Условий для жизни нет, так вы сами виноваты в том что бедные, да еще и не просите помощи! Камеди клаб отдыхает!

Гость|23.10.2019 14:31|

penzainform.ru писал(a):

Субъективной границей бедности, как показал опрос «Левада-центра», считается доход в 12,5 тысячи рублей, что на 1,3 тысячи рублей выше, чем установленный властями во втором квартале 2019 года минимальный прожиточный минимум. О доходе ниже такого уровня сообщили 40 процентов участников исследования.
penzainform.ru писал(a):
Субъективной границей бедности, как показал опрос «Левада-центра», считается доход в 12,5 тысячи рублей, что на 1,3 тысячи рублей выше, чем установленный властями во втором квартале 2019 года минимальный прожиточный минимум. О доходе ниже такого уровня сообщили 40 процентов участников исследования.
penzainform.ru писал(a):
Субъективной границей бедности, как показал опрос «Левада-центра», считается доход в 12,5 тысячи рублей, что на 1,3 тысячи рублей выше, чем установленный властями во втором квартале 2019 года минимальный прожиточный минимум. О доходе ниже такого уровня сообщили 40 процентов участников исследования.
Медведев сказал идите в бизнес. В чем проблема? Зачем вам соц поддержка при такой возможности?

Гость|23.10.2019 14:33|

Поможите, люди добрые! Путину поверили, на обещания повелись.

Гость|23.10.2019 14:35|

Гость писал(a):

Поможите, люди добрые! Путину поверили, на обещания повелись.
Встали с кАлен? И вообще госдолг США видели?

Гость|23.10.2019 14:35|

Отсутствие богатства - это еще не бедность. Бедность - это жажда богатства.

Гость|23.10.2019 14:36|

penzainform.ru писал(a):

Силуанов подчеркнул, что в стране действуют 380 видов поддержки, и узнать о них можно в органах социального обеспечения.
Умный да? Вот иди Силуанов сам в органы соцподдержки сходи, договорись с ними сначала, заплати им, а потом они тебе может быть что-то расскажут, если сами знают.

Гость|23.10.2019 14:38|

Гость писал(a):

сам в органы соцподдержки сходи
Ага, посмотрят на тебя как если бы ты им миллион задолжал и не отдаешь.

Гость|23.10.2019 14:39|

Хотели бы помочь, сделали бы как в развитых странах - один гос сайт со всеми видами господдержки, сёрфь по нему, ищи свою социальную категорию и узнавай какая поддержка тебе полагается, как ее оформить. 5 минут времени.

Гость|23.10.2019 14:39|

Пришел мужик в администрацию за помощью, а ему и говорят, что ты посади чеснок и на следующий год продай! Вот тебе и бизнес)))))

Гость|23.10.2019 14:41|

Гость писал(a):

Поможите, люди добрые! Путину поверили, на обещания повелись.

Встали с кАлен? И вообще госдолг США видели?

встали с колен,теперь стоим на карачках

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Имя: Гость
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