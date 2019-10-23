23.10.2019 | 14:08

Более 15 миллионов россиян, находящихся за чертой бедности, не обращаются за поддержкой государства, потому что не знают о ней. Об этом в эфире Первого канала заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Таким образом он ответил на вопрос, почему в стране почти 20 миллионов бедных россиян, но помощи у государства к настоящему времени попросили только 4,2 миллиона человек. Силуанов подчеркнул, что в стране действуют 380 видов поддержки, и узнать о них можно в органах социального обеспечения.

Также министр не исключил, что россиян отпугивает чрезмерная бюрократизация на местах. «Сейчас уже мы где-то упростили, но где-то еще остались сложности», — признал он, пояснив, что требуются, например, справки об уровне доходов.

По данным Росстата, в первом полугодии за чертой бедности проживали 19,8 миллиона россиян или 13,5 процента населения. Это на 200 тысяч больше, чем в первом полугодии 2018 года.

При этом сами россияне считают, что бедных в стране больше. Субъективной границей бедности, как показал опрос «Левада-центра», считается доход в 12,5 тысячи рублей, что на 1,3 тысячи рублей выше, чем установленный властями во втором квартале 2019 года минимальный прожиточный минимум. О доходе ниже такого уровня сообщили 40 процентов участников исследования.