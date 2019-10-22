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В стране и мире | В России выделят еще больше денег на борьбу с абортами

22.10.2019|11:41
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Стоимость родового сертификата увеличится на одну тысячу рублей с 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании по вопросам реализации задач нацпроекта «Демография» в Салехарде, сообщается на сайте Минтруда.

Топилин пояснил, что деньги пойдут на оплату психологической помощи. По его словам, психологическая поддержка женщин будет направлена на снижение количества абортов в России.

Выплаты по родовому сертификату составляют 11 тысяч рублей, часть из них идет на оплату необходимых беременным лекарств, другая тратится на врачей и восстановление в послеродовой период. По этой программе беременные сами могут выбрать женскую консультацию и роддом,а также получить диспансерное наблюдение ребенка в первый год. Кроме того, сертификат предполагает качественную медпомощь как во время беременности и родов, так и в послеродовой период.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил расширить функции родового сертификата для профилактики абортов. В частности, он предложил использовать его для оказания психологической поддержки, немножко «увеличив стоимость».

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2019 11:53|

" В России выделят еще больше денег на борьбу с абортами"

"Стоимость родового сертификата увеличится на одну тысячу рублей с 2020 года."

Ну все! Стоимость фантика увеличат на целую 1000 руб. В 2020 году с абортами будет ПОКОНЧЕНО!

Не смешили бы и оставили неродивых бедняг в покое.:-о Пусть сами решают, надо им это или нет. А прежде - головами подумают, перед вступлением в половую связь.

Гость|22.10.2019 11:55|

ОДНУ ТЫСЯЧУ УБЛЕЙЙЙЙ, ИДИТЕ ВЫ В ОПУУУУ

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