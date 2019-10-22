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В стране и мире | Стали известны подробности новой пенсионной системы

22.10.2019|10:40
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В рамках новой пенсионной системы добровольные отчисления граждан будут страховаться государством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития и главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Предполагается, что в рамках новой пенсионной системы государство будет страховать как пенсионные накопления, отчисляемые работодателем, так и добровольные отчисления граждан и инвестиционный доход по ним в размере до 1,4 миллиона рублей. Заниматься этим будет Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи и занимающийся хранением и учетом прав на ценные бумаги.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что роль оператора системы, которым станет НРД, крайне важна, поскольку он будет учитывать все места работы человека за жизнь и работодателей, совершавших пенсионные накопления.

Новая модель пенсионной системы была предложена в сентябре Минфином. Она называется «гарантированный пенсионный продукт» (ГПП) и должна заменить так и не получившую одобрение властей концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что она объединит накопительные отчисления работодателей и добровольные взносы граждан. При этом вступать в ГПП можно будет добровольно, а размер самостоятельных отчислений каждый участник будет определять самостоятельно.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2019 10:54|

Опять. Когда же это кончится. Каждые пять лет новая реформа. Чую, дальше будет денег нет но вы держитесь.

Гость|22.10.2019 11:03|

А як же, к этому и идёт ...

Гость|22.10.2019 11:07|

Скоро вместо пенсии на работе будут давать почётную грамоту

Гость|22.10.2019 11:09|

Увеличение пенсионного возраста не дало нужного эффекта, вот и придумывают...

Гость|22.10.2019 11:10|

Так и скажите, что не будет пенсии, что пусть вас ваши неустроенные дети содержат, так как нам самим на жизнь не хватает и нашим детям и куче родни, желающей хорошо пожить за счет других!

Гость|22.10.2019 11:17|

Перечислять часть зарплаты в пенсионный фонд всё равно что покупать безалкогольное пиво! Деньги тратишь - толку нет...

Гость|22.10.2019 11:47|

Многосерийный мухлеж.

Имя: Гость
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