22.10.2019 | 11:59

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты аналитиков.

По словам экспертов, даже такая небольшая цифра для рынка бензина серьезна, и может расцениваться как тревожный знак. За последнее десятилетие подобное падение спроса на топливо наблюдалось только в 2015 году, однако тогда на это влияла изменившаяся экономическая обстановка, считает аналитик Алексей Калачев. «Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — заявил он.

Несмотря на это, в Министерстве энергетики России заявили, что значительного падения спроса на внутреннем рынке в этом году не наблюдают, и назвали ситуацию с обеспечением топливом стабильной. По данным министерства, отгрузки бензина российским потребителям сократились всего на 0,4 процента, а его запасы составляют 1,7 миллион тонн.

В сентябре стало известно, что топливо недоливают на почти каждой пятой автозаправке в России. Проверки проводились и в крупных сетях, и у независимых поставщиков. На девяти процентах заправок также обнаружили некачественный бензин и дизель.