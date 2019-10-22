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В стране и мире | Россиянин провалился в чужую квартиру сквозь сгнивший потолок

22.10.2019|15:08
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В городе Рубцовске Алтайского края сквозь крышу двухэтажного дома в квартиру провалился сотрудник коммунальной службы, передает ГТРК «Алтай».

Мужчина устранял на чердаке последствия некачественного капитального ремонта, проведенного в 2016 году. Несущие балки крыши прогнили из-за плохой вентиляции на чердаке: влага скапливалась в утеплителе, который тоже не поменяли. В результате в четырех квартирах появились дыры в потолке, в остальных они провисли, пошли трещины. После ЧП в доме, по словам местных жителей, коммунальщики внезапно стали менять изоляцию и усиливать стропильную систему (каркас скатной крыши).

Но жильцы не согласились на полумеры и потребовали полностью заменить крышу, а не проводить вновь частичный ремонт. Управляющая компания и региональный оператор не пришли к общему решению, кто виноват и кто будет исправлять последствия, поэтому на данный момент восстановление дома временно приостановлено.

В феврале 2018-го в Иваново слесарь аварийной службы провалился в коммунальную квартиру. Мужчина ремонтировал трубу отопления на чердаке, но потолочные перекрытия не выдержали и рухнули.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2019 15:20|

"сквозь крышу двухэтажного дома в квартиру провалился !сотрудник коммунальной службы!"

Показательно. На себе испытали результаты СОБСТВЕННОГО ЖЕ ремонта.

Гость|22.10.2019 15:24|

вот и платите за кап.ремонт тока хуже делают

Гость|22.10.2019 15:27|

Там не капительный ремонт делать - а расселить в тот же Спутник или Арбеково. В НОРМАЛЬНЫЕ дома, а не как в Заре.

Гость|22.10.2019 15:37|

Куда мы катимся, просто уже нет слов.

Имя: Гость
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