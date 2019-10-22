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В стране и мире | Россияне смогут поступать в вузы через интернет

22.10.2019|14:55
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В России разрабатывается проект онлайн-приема документов на поступление в вузы. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково, передает ТАСС.

«Мы уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно было через интернет. Отобрано более полусотни высших учебных заведений для этого проекта», — сказал он.

Ранее стало известно, что МГУ имени Ломоносова поднялся на десять мест в международном рейтинге вузов Times Higher Education. Помимо МГУ, в рейтинг попали 39 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. В 2019 году МГУ занял в рейтинге 189-е место, тогда как в 2018 году занимал 199-ю строчку.

Источник — lenta.ru
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