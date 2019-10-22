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В стране и мире | Россиян упрекнули в желании одаривать чиновников

22.10.2019|17:00
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Россияне оказались не готовы перестать дарить подарки чиновникам ради борьбы с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной со ссылкой на проведенный его коллегами соцопрос, передает «Интерфакс».

По словам Куренного, о неготовности отказаться от подарков чиновникам заявили семь процентов респондентов, еще 10 процентов затруднились ответить. Кроме того, он отметил, что сообщить о факте коррупции готовы более половины опрошенных, еще 31 — затруднились ответить. Причем большинство из них (30 процентов) предпочли бы заявить об этом анонимно.

Опрос Генпрокуратуры проводился в июне 2019 года среди 38 тысяч россиян — представителей разных профессий, возрастов и с разным уровнем образования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех этапах госуправления необходим контроль, поскольку система может давать сбои. Он также подчеркнул, что лучшие управленческие решения надо тиражировать, а с коррупцией и стагнацией — бороться.

Источник — lenta.ru
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