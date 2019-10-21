21.10.2019 | 11:31

В австралийском городе Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, жених и невеста заменили свадебный танец пятикилометровой пробежкой. Об этом сообщает газета Birmingham Mail.

Луиза и Уил Гарднер (Louise and Wil Gardner) познакомились в 2015 году на тренировке в местном беговом клубе. К тому моменту мужчина находился в отношениях, а женщина разводилась с супругом. Полтора года пара просто дружила.

В 2017 году Уил расстался со своей возлюбленной и пригласил Луизу на обед. «Романтические отношения начались внезапно. Она мне нравилась, и мы легко находили общий язык», — отметил он. Гарднер добавила, что их объединили совместные пробежки.

Австралиец предложил Луизе пожениться в 2018 году во время совместного отпуска в Японии. «Мы хотели объединить нашу любовь к бегу, друзей и семью, — рассказывает Уил. — Именно бег свел нас, и мы хотели, чтобы он присутствовал на свадьбе. Сначала я предложил свадебную пробежку в шутку, но Луизу вдохновила эта идея».

«Мы решили отказаться от свадебного танца, а вместо этого устроить забег», — вспоминает жених. Свадьба состоялась в 7 утра 14 сентября. Молодожены пригласили на торжество 60 гостей и попросили их одеться в спортивном стиле.

Церемония бракосочетания длилась 45 минут, после чего супруги отправились на пятикилометровый забег. Вместе с ними бежали 622 человека, которые регулярно тренировались в восемь утра. После забега жених и невеста устроили для гостей свадьбы праздничный завтрак в парке.

Возлюбленные признались, что на организацию свадьбы потратили всего 2,1 тысячи фунтов стерлингов (около 173 тысяч рублей). «Мы не хотели традиционной свадьбы. У нас выдалось веселое утро, наполненное чудесными моментами, — заключила Луиза. — Мы познакомились благодаря бегу, и это важная часть нашей жизни».