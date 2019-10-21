21.10.2019 | 16:04

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков напомнил о том, что мессенджер Telegram не запрещен для использования на территории страны, передает ТАСС. Песков сказал об этом во время выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» в понедельник.

«Я им [мессенджером] не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] более 150 российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — сказал спецпредставитель президента.

В комментарии ТАСС он отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, стала стимулом для развития технологических решений и стартапов в данной сфере. «У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram», — заключил он.

В апреле 2018 года Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Они позволили бы силовикам получить доступ к переписке пользователей. Несмотря на ограничения, мессенджер все еще доступен россиянам. Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова назвала сервис «очень важным».

Попытки блокировать Telegram привели к ограничениям доступа к сторонним сайтам. Спустя несколько месяцев сотрудники Роскомнадзора отказались от практики «веерных блокировок». 13 сентября этого года в СМИ появились сообщения о неком новом оборудовании для блокировки мессенджера, которое испытают в ближайшее время.