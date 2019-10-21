21.10.2019 | 17:11

В поселке Щетинкино Красноярского края в результате прорыва дамб поток воды снес вагончики вахтовиков. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в одном из них находилось золото.

Отмечается, что в настоящий момент местонахождение драгоценного металла пытаются установить поисковики.

Утром в субботу, 19 октября, в поселке золотодобытчиков пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла несколько жилых балков, два общежития и хозяйственные постройки. В холдинге «Сибзолото» заявили, что разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников.

В результате происшествия погибли 15 сотрудников холдинга, 44 человека пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны директор предприятия «Сисим», входящего в холдинг, начальник и мастер участка артели. По версии следствия, была нарушена технология данного вида работ. Мастер горного участка арестован.

Президент России Владимир Путин в связи с произошедшим поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей.