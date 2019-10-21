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В стране и мире | Матерящимся российским детям посулили мутации ДНК

21.10.2019|16:40
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В одной из библиотек Уфы прошел этический час с девятиклассниками, на котором их предупредили, что использование нецензурных слов в речи может привести к преждевременному старению и деградации из-за влияния на гены. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Библиотекарь Татьяна Выдрина, в частности, рассказала подросткам, что во времена царя Алексея Михайловича якобы казнили за нецензурную брань, поэтому «на улице мат было просто невозможно услышать». Кроме того, школьников заверили, что сквернословие имеет «разрушительную силу» и влияет на ДНК, гены и хромосомы.

«При брани гены корежатся и рвутся хромосомы, гены меняются местами. Запускается программа самоликвидации — человек быстро стареет, деградирует. Напоследок школьникам был дан вредный совет — хотите стать неудачником и ничего в жизни не добиться — продолжайте материться!» — говорится в сообщении на сайте администрации.

Ранее в октябре город Дно Псковской области возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России. Коэффициент упоминания мата в Дне составил 1 138,7 на 10 тысяч жителей. В Краснодаре он составил 89,56, в Кунгуре — 73,37. В первую десятку матерящихся городов также вошли Москва (69,77), Ачинск (69,27), Калининград (67,45), Санкт-Петербург (67,11), Владивосток (62,74), Котлас (61,39) и Калуга (57,41).

Источник — lenta.ru
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