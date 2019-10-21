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В стране и мире | Макгрегор приедет в Россию

21.10.2019|11:34
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор пообщается с прессой в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в заявлении организаторов, встреча со СМИ пройдет 24 октября и станет первой для 31-летнего ирландца в России. Не исключается, что именно на этой пресс-конференции будет объявлено о следующем поединке с участием бойца.

19 октября Макгрегор опубликовал фото в Twitter, где намекнул на возможный визит в Россию. На снимке ирландец стоял рядом с окном для оформления российской визы. Перед этим у него произошла перепалка в социальных сетях с Хабибом Нурмагомедовым.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Ирландец не раз заявлял о готовности провести матч-реванш.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2019 11:46|

Ну и пусть едет, какие проблемы, ещё раз бока намнут , больше не захочет испытывать судьбу.

Гость|21.10.2019 11:48|

Соскучелся по своему собрату.

Имя: Гость
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