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В стране и мире | Грядущие сокращения в России объяснили

21.10.2019|16:46
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Дать точный прогноз по числу ожидающихся сокращений в следующем году сложно, но уже понятно, что с созданием рабочих мест будут проблемы. Таким образом заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков прокомментировал исследование Headhunter, передает РИА Новости.

В материале указано, что о сокращениях думает каждая десятая российская компания. При этом год назад ситуация выглядела хуже — увольнения обещали в каждой пятой компании.

Шершуков объяснил, что изменение на рынке труда, как правило, следует за состоянием экономики, а тренд в ней сейчас в России «нейтрально-негативный».

Эксперт подчеркнул, что главная проблема — это непонимание, какие отрасли российской экономики могли бы стать драйверами экономического развития при нынешних темпах. А это значит, что возможности для создания рабочих мест ограничены.

Отметим, что в исследовании Headhunter говорится также о том, что 62 процента фирм надеются расширить штат, а 55 процентов хотели бы увеличить фонд оплаты труда.

В свою очередь Минтруд отметил, что уровень безработицы в следующем году, согласно прогнозам, сохранится на текущем уровне.

В настоящее время ситуация на рынке труда оценивается как стабильная. На 1 октября в стране зарегистрировано 662,2 тысячи безработных. Это значит, что уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента.

Ранее Минфин анонсировал в 2020 году реформу в сфере госуправления, которая в том числе приведет к масштабному сокращению количества госслужащих, чтобы повысить оставшимся зарплаты.

Источник — lenta.ru
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