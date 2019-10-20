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В стране и мире | В России объявили об отмене документов на поверку счетчиков

20.10.2019|08:45
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Бумажные свидетельства станут необязательными при поверке счетчиков. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных ведомства. Документы же будут выдавать только по желанию владельца счетчика.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг», — пояснил Абрамов.

В феврале этого года глава Росстандарта анонсировал освобождение граждан от необходимости следить за правильностью показаний счетчиков коммунальных ресурсов. Тогда же в Совете Федерации рассказали о разработке соответствующего законопроекта в весеннюю сессию, однако в дальнейшем новостей об этой инициативе не последовало.

Источник — lenta.ru
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