20.10.2019 | 11:55

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Лайнер Boeing 787-9 вылетел из Нью-Йорка в Сидней, и пробыл в воздухе 19 часов 14 минут. Преодолев 16 тысяч 309 километров, самолет приземлился с опозданием в 37 минут.

Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи. Для облегчения перелета авиакомпания создала специальный набор, в который вошли мелатонин в таблетках, лекарство от повышенной тревожности и очки, имитирующие солнечный свет.

Прошлый рекорд по продолжительности полета принадлежал самолету компании Singapore Airlines. По расписанию, Airbus A350-900ULR совершает перелет из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.

Ученые утверждают, что одно из самых негативных последствий долгого нахождения в салоне самолета — гиподинамия. Если провести более трех часов в сидячем положении, сосуды и артерии пережимаются и нарушается кровоток. Это приводит к застою лимфы с дальнейшим отеком ног.