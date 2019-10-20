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В стране и мире | Названо условие досрочного выхода на пенсию в России

20.10.2019|11:52
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Граждане предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут найти работу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) в воскресенье, 20 октября.

В ведомстве отметили, что для досрочного выхода на пенсию человек должен получить в центре занятости соответствующую справку. На 1 июля текущего года ее получили 23,5 тысячи предпенсионеров.

В ПФР также уточнили, что на следующий год на выплаты «досрочных» пенсий заложено 4,4 миллиарда рублей.

В конце августа появились данные о том, что около 60 процентов россиян предпенсионного возраста не трудоустроены официально. При этом среди мужчин доля официальных работников выше.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Инициатива исходила от правительства. С начала января 2019 года документ вступил в силу. Повышение разбито на несколько этапов, полностью процесс повышения пенсионного возраста завершится в 2028 году.

Источник — lenta.ru
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