20.10.2019 | 08:51

Спасатели МЧС за сутки с момента прорыва дамбы в Красноярском крае обследовали девять километров русла реки. Также кинологи прочесали две тысячи квадратных метров территории. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

В МЧС заявили о достаточном количестве сил и средств для продолжения поисков шести человек, которые числятся пропавшими без вести. В планах на воскресенье — разбор завалов на удалении более 1000 метров с применением инженерной техники, также спасатели на плавсредствах продолжат обследование береговой линии.

Ранее 20 октября стало известно о задержании директора компании-собственника обрушившейся дамбы. Его везут в региональный СК на следственные мероприятия.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели «Сисим». Волна, прорвавшая дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате аварии, в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

Катастрофа привела к гибели 15 человек. Поисковые работы на месте трагедии приостанавливались на ночь.