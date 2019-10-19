19.10.2019 | 15:54

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов призвал поддерживать тех, кто собирается переезжать в сельскую местность — по мнению политика, так можно улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единой России».

Депутат выступил в ходе Всемирного русского народного собора на обсуждении темы «Народосбережение — настоящее и будущее России». Парламентарий подчеркнул, что народосбережение (снижение смертности, укрепление здоровья населения и повышение рождаемости) фактически является государственной идеологией. «Живя в городе, в квартире, люди не имеют даже теоретической возможности сделать пристройку, как это возможно в своем доме. Чтобы расширить пространство для нового члена семьи — для ребенка», — сказал политик.

По его словам, нужно поддерживать моду на село, когда люди работают на земле и создают фермерские хозяйства. Такими «историями успеха» надо делиться, рассказывать о них, чтобы было больше положительных примеров. «Ведь информация, то есть слово с добрым помыслом, есть важнейшая единица общественного здоровья, а значит, и основа народосбережения», — подытожил Неверов.

В июне 2019 года в ООН заявили, что население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.