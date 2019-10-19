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В стране и мире | Россиянкам посоветовали переехать в деревню и рожать

19.10.2019|15:54
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Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов призвал поддерживать тех, кто собирается переезжать в сельскую местность — по мнению политика, так можно улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единой России».

Депутат выступил в ходе Всемирного русского народного собора на обсуждении темы «Народосбережение — настоящее и будущее России». Парламентарий подчеркнул, что народосбережение (снижение смертности, укрепление здоровья населения и повышение рождаемости) фактически является государственной идеологией. «Живя в городе, в квартире, люди не имеют даже теоретической возможности сделать пристройку, как это возможно в своем доме. Чтобы расширить пространство для нового члена семьи — для ребенка», — сказал политик.

По его словам, нужно поддерживать моду на село, когда люди работают на земле и создают фермерские хозяйства. Такими «историями успеха» надо делиться, рассказывать о них, чтобы было больше положительных примеров. «Ведь информация, то есть слово с добрым помыслом, есть важнейшая единица общественного здоровья, а значит, и основа народосбережения», — подытожил Неверов.

В июне 2019 года в ООН заявили, что население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2019 16:19|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, нужно поддерживать моду на село,
Прямо в духе нынешних депутатов. Ничего не делать, а болтать словами. Ничего не предложить для развития села в экономическом плане, а просто "давайте поддерживать моду на село". Пусть едут, лапти там плетут, рожают опять же,..

Есть еще нормальные люди в России или уже все, приехали?!

Гость|19.10.2019 16:21|

penzainform.ru писал(a):

нужно поддерживать моду на село, когда люди работают на земле и создают фермерские хозяйства. Такими «историями успеха» надо делиться, рассказывать о них, чтобы было больше положительных примеров. «Ведь информация, то есть слово с добрым помыслом, есть важнейшая единица общественного здоровья, а значит, и основа народосбережения
правильно! Больше им моды! А вы сами потихонечку, по 400 тыс р в месяц, да пенсия на полном гособеспечении,.. а там глядишь и на квартирку на Кипре денег хватит.

Гость|19.10.2019 16:24|

Гость писал(a):

По его словам, нужно поддерживать моду на село,
Ну вот и надо выселить Неверова со всем семейством в село ,подальше от столицы,там где грунтовые дороги и нет централизованного газоснабжения ,годика на 3 ,если выживет,задать этот вопрос ещё раз.

Гость|19.10.2019 16:27|

Кисэносато – экзистенциальный озэки, или Новый миф о Сизифе

Гость|19.10.2019 16:30|

Болтун Неверов сам в деревню поедет? Надо сократить число депутатов Думы РФ до 340. Сократятся и должности помощников

Гость|19.10.2019 16:38|

А кто не захочет, принудительно выселять. Правильно, Неверов?

Гость|19.10.2019 17:01|

Неверов - говорящая фамилия по Салтыкову-Щедрену))

Имя: Гость
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