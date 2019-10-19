19.10.2019 | 12:59

Коммунальщики Самары начали устанавливать завязанные в узел трубы рядом в подъездами должников. Конструкция получила название «железное уведомление», сообщается на сайте ресурсопоставляющей компании «РКС-Самара».

В организации указали, что предупреждения устанавливаются, чтобы жильцы дома знали о своем соседе, который отключен от системы водоотведения из-за неуплаты более трех месяцев. «Главная задача — оповестить всех соседей, что в их подъезде есть злостный должник, и в его квартире теперь не работает канализация. Ответственность за любые последствия, согласно действующему законодательству, лежит на должнике», — говорится в публикации.

Ранее эта же компания активно использовала «пирамиды позора» с надписью «здесь живет должник», которые устанавливались перед домом неплательщика. Позднее у них появилась функция аудиосообщений, с помочью которых окружающих громко и постоянно оповещают о долгах человека за ЖКХ.