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В стране и мире | Российские коммунальщики придумали новый способ позорить должников

19.10.2019|12:59
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Коммунальщики Самары начали устанавливать завязанные в узел трубы рядом в подъездами должников. Конструкция получила название «железное уведомление», сообщается на сайте ресурсопоставляющей компании «РКС-Самара».

В организации указали, что предупреждения устанавливаются, чтобы жильцы дома знали о своем соседе, который отключен от системы водоотведения из-за неуплаты более трех месяцев. «Главная задача — оповестить всех соседей, что в их подъезде есть злостный должник, и в его квартире теперь не работает канализация. Ответственность за любые последствия, согласно действующему законодательству, лежит на должнике», — говорится в публикации.

Ранее эта же компания активно использовала «пирамиды позора» с надписью «здесь живет должник», которые устанавливались перед домом неплательщика. Позднее у них появилась функция аудиосообщений, с помочью которых окружающих громко и постоянно оповещают о долгах человека за ЖКХ.

Источник — lenta.ru
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