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В стране и мире | Пятеро детей погибли при пожаре под Ярославлем

19.10.2019|10:43
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Семь человек, включая пятерых несовершеннолетних, погибли при пожаре в Ростове Великом Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По последним данным, седьмой погибший — взрослый, чей фрагмент тела нашли на месте пожара.

Информированный источник уточнил агентству, что погибшим детям было от одного года до шести лет. Среди них брат и сестра четырех и двух лет соответственно.

Пожар произошел в квартире на втором этаже барачного дома. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Источник — lenta.ru
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