19.10.2019 | 10:47

Прорыв дамбы на руднике по добыче золота в Красноярском крае мог произойти из-за подмыва после дождей. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Щетинкинского сельсовета Курагинского района.

«Шли дожди, судя по всему, одну дамбу подмыло. Потом одну прорвало, и остальные по цепочке», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что на руднике всего было три дамбы. Волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала четырех метров, рассказали ТАСС во властных структурах региона.

По уточненным данным, на руднике работало около 100 человек, из них в ночную смену трудилось около 50 работников.

Отмечается, что работники жили в строительных вагонах, некоторые из которых смыло селевым потоком после прорыва дамбы. На руднике было расположено около 15-20 таких строений.

В результате происшествия, по последним данным, погибли не менее 11 человек, четырех пострадавших госпитализировали, еще 15 осмотрели на месте. На данный момент неизвестной остается судьба 15 человек.

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому).