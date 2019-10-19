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В стране и мире | На российский сахар решили установить минимальную цену

19.10.2019|15:52
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Странам Евразийского экономического союза — России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии — рекомендовали рассмотреть возможность установления минимальной цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Такое предложение связано с обрушением оптовых цен, вызванным рекордным урожаем и скопившимися излишками продукции.

По словам представителя Союзроссахара Андрея Бодина, производство сахара в России превышает его потребление уже третий год подряд. Он добавил, что речь идет об определении индикативной цены — с ее помощью можно будет определять меры господдержки, если цены упадут до критического уровня. Финансовый директор российского офиса французской Sucden Глеб Тихомиров полагает, что минимальная цена на сахар должна составлять 25-26 рублей за килограмм.

В конце сентября сообщалось, что из-за перепроизводства в России сахара его стоимость резко сократилась — оптовые цены опустились до уровня 22-22,5 рубля за килограмм, что угрожает рентабельности производства и переработки. В итоге на внутреннем рынке сложился избыток запасов сахара в миллион тонн.

В конце августа стало известно, что мировые цены на сахар опустились до минимума за 11 лет. Это привело к тому, что компании начали закрывать заводы и сокращать рабочие места, а фермеры сократили объемы плантаций сахарного тростника. В следующем году ожидается дальнейшее падение цен на фоне большого числа накопленных запасов продукта. Одна из причин обрушения цен — перепроизводство в Индии: в текущем сезоне страна заготовила 33,1 миллиона тонн сахара, став крупнейшим производителем в мире.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2019 16:57|

Я понял что сахар опять подорожает...

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